Де і коли будуть лідери НУ-НС (розклад на тиждень)

Голова політради блоку «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО з 18 по 23 вересня у рамках туру «Для людей, а не для політиків» відвідає Вінницьку, Тернопільську, Волинську, Рівненську та Житомирську області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НУ-НС, 18 вересня він побуває на мітингах у Ямполі (17.30) та Томашполі (19.30), 19 вересня Кириленко відвідає Підволочиськ (17.30) та Гусятин (19.30).

20-21 вересня, перебуваючи на Волині, В.КИРИЛЕНКО відвідає Володимир-Волинський, Локачі та Маневичі. В п’ятницю о 19.30 він разом із іншими лідерами блоку проведе спільний мітинг у Луцьку.

В суботу аналогічний мітинг відбудеться у Рівному (19.00), перед цим В.КИРИЛЕНКО відвідає Здолбунів (14.00) та Дубно (17.00).

У неділю, 23 вересня, перебуваючи на Житомирщині, голова політради блоку побуває в Радомишлі (15.00) та Малині (17.00). У самому Житомирі спільний мітинг відбудеться того ж дня о 19.00.

В передвиборчому турі беруть учать також кандидати у народні депутати НУ-НС від Микола КАТЕРИНЧУК, Ольга ГЕРАСИМ’ЮК та Руслан КНЯЗЕВИЧ, котрі 18-23 вересня відвідають ті ж області.