Батьки, які кинули дітей у колодязь, отримали довічне покарання

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, Апеляційний суд підтримав позицію прокуратури і залишив у силі вирок Бобровицького районного суду у кримінальній справі по обвинуваченню жителів м. Носівка у вбивстві двох малолітніх дітей.

Згідно з п.п. 1, 2, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітніх дітей, вчинене за попередньою змовою групою осіб), за особливо тяжкий злочин подружжя було засуджене до довічного позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2011 року до міліції надійшло повідомлення про зникнення двох дітей. Їхні тіла було виявлено у криниці під дошками та колодами. За словами батьків, вони випили, посварилися і повкидали дітей до колодязя.