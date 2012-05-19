Викрадачу прапора з Верховного суду світить стаття за крадіжку
13:52, 19 травня 2012Суспільство
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Правоохоронці затримали киянина за підозрою у викраденні Державного прапора України з фасаду будівлі Верховного Суду України.
ВСУ днями обезпрапорили
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.
Чоловіка було затримано 18 травня на вулиці у Печерському районі столиці.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка).
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