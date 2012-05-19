Викрадачу прапора з Верховного суду світить стаття за крадіжку

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

Чоловіка було затримано 18 травня на вулиці у Печерському районі столиці.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка).