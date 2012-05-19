З Києва до Львова за 5 годин і майже 500 грн: деталі руху поїздів Hyundai

Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Продаж квитків на проїзд в електропоїздах Hyundai буде відкрито в ніч з суботи на неділю, 20.05.2012 в 00:00

На початковому етапі міжрегіональні електропоїзди Hyundai у сполученнях Київ-Харків та Київ-Львів курсуватимуть за таким графіком: відправлення з Харкова о 06 год. 50 хв. та о 18 год. 45 хв., прибуття до Києва - 11 год. 30 хв. та 23 год. 15 хв. відповідно. У зворотному напрямку: зі столиці поїзди вирушатимуть о 18 год. 15 хв. та 06 год. 15 хв., прибуватимуть до Харкова о 22 год. 50 хв. та о 10 год. 45 хв. відповідно. Час відправлення Hyundai зі Львова - 07 год. 00 хв., прибуття до Києва - 11 год. 55 хв. З Києва поїзд відправлятиметься о 18 год. 20 хв., а прибуватиме до Львова о 23 год. 15 хв.

Решту незадіяних електропоїздів Hyundai у Львівському та Донецькому напрямках планується призначити у першій половині червня.

По понеділках, вівторках та середах вартість проїзду у поїздах Hyundai становитиме: у сполученні Київ-Харків - 422,91 грн. у 1 класі та 275,66 грн. у 2 класі; Київ-Львів - 474,89 грн. у 1 класі та 307,45 грн. у 2 класі; Київ-Донецьк - 564,25 грн. у 1 класі та 367,75 грн. у 2 класі. Щочетверга та щосуботи при купівлі квитків діятиме знижка 10%, а вартість проїзду у результаті оформлення проїзного документу в п’ятницю та неділю підвищуватиметься на 10%.

При оформленні квитка на електропоїзди Hyundai у напрямку «туди» та «зворотно» застосовується знижка у розмірі 10% від вартості проїзду