Держава розпродасть цукор і яловичину

Про це повідомляється в газеті “Урядовий кур'єр” (№88 від 19 травня 2012 р.).

Зокрема, на аукціон буде виставлено 836,595 тонн цукру початковою вартістю 4 млн 075,556 тис. грн та 40 тонн м'яса яловичини (1 категорії, заморожене у півтушках) початковою вартістю 1 млн 295,325 тис. грн.

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 7 червня ц.р.