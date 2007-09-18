Гриценко спростовує інформацію про переговори зі США

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО спростовує повідомлення деяких ЗМІ про те, що Міноборони веде переговори зі США щодо купівлі літаків F-16.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Конотопі.

«Міноборони не веде переговори з американською стороною щодо купівлі літаків F-16. Крапка», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомлялося, 18 вересня видання «Сегодня» з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах оприлюднило інформацію про те, що нібито Міноборони веде переговори з США про придбання винищувачів F-16 “Фалькон”.