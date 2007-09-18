Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Черкаської області.

Як повідомляє прес-служба Президента, на Черкащині глава держави ознайомиться із ходом осінньо-польових робіт (сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Агро-Шанс», с.Лозуватка Шполянського району) та роботою комбінату хлібопродуктів Державної акціонерної компанії «Хліб України» (м.Шпола).

Також у Шполі В.ЮЩЕНКО проведе Всеукраїнську нараду з питань розвитку ринку зерна.

Крім того, Президент відвідає Канів, де зустрінеться з учасниками Всеукраїнського скульптурного симпозіуму «Шевченкова алея» в камені.