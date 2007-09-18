Ющенко зупинив постанову Кабміну про пільговий проїзд

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію положення постанови Кабінету Міністрів від 5 квітня 1999 року, що призупиняє на два літніх місяці пільги на проїзд студентам.

Текст відповідного указу глави держави розміщено на офіційному сайті Президента.

Як зазначається в документі, Кабмін 5 квітня 1999 року видав постанову № 541, якою затвердив Порядок надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І - IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України (далі – Порядок), за яким пільговий проїзд встановлюється щороку з 28 серпня по 28 червня (пункт 3).

Між тим, на переконання Президента, таке обмеження строку дії пільгового проїзду не відповідає Закону «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», за яким для учнів і студентів денної форми навчання загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів пільги на проїзд по території України залізничним, водним, автомобільним, міським (крім таксі) транспортом гарантуються державою впродовж року.

У зв`язку з цим, підкреслюється в указі, положення пункту 3 Порядку не відповідає частині другій статті 6, частині другій статті 19 та частині третій статті 113 Конституції України, які зобов`язують Кабінет Міністрів України керуватися у своїй діяльності Конституцією та законами України, діяти на підставі та у спосіб, що ними передбачені.

Ураховуючи наведене та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України Президент зупинив дію пункту 3 Порядку, затвердженого постановою Кабміну від 5 квітня 1999 року № 541 «Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І – IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України».

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.