Ахметов стовідсотково сплатив податок на прибуток

Мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО запевняє, що президент футбольного клубу "Шахтар" Рінат АХМЕТОВ і співробітники клубу справно платять податок на прибуток до бюджету міста.

Про це, як передає кореспондент УНІАН, мер сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

"Податки платяться стовідсотково. Всі люди, які пов`язані з футбольним клубом "Шахтар", вони заплатили. Зокрема, починаючи від президента футбольного клубу. Він заплатив у повному обсязі податок на прибуток", - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

За його словами, у зв`язку з високими зарплатами в клубі, середня зарплата у Ворошиловському районі міста (де зареєстрований ФК "Шахтар"), на 480 гривень вища, ніж в інших районах міста. О.ЛУК’ЯНЧЕНКО також акцентував, що місто добилося того, щоб працівники, котрі будують новий стадіон "Шахтар", також платили податок в казну Донецька.

"Фірма, що була зареєстрована в Києві, яка є генпідрядником стадіону "Шахтар", ми примусили їх через республіканську податкову інспекцію, щоб вони платили податок на прибуток або податок з фізичних осіб, з тих робітників, які працюють на будівництві стадіону "Шахтар", платили в місті Донецьку відповідно до чинного законодавства", - зазначив мер. При цьому він підкреслив: "Ми чітко відстежуємо і стоїмо на варті інтересів територіальної громади".