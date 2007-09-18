Президент має передати справу щодо приватизації Дніпроенерго до КС
20:06, 18 вересня 2007Суспільство
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З інтерв`ю Тимошенко "Українській правді"
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом має призупинити постанову уряду про порядок приватизації “Дніпроенерго”.
Про це вона сказала в інтерв’ю “Українській правді”.
“Я вважаю, що Президент мусить своїм указом призупинити постанову уряду про такий абсолютно ненормальний порядок приватизації "Дніпроенерго", і передати постанову до Конституційного суду”, - сказала вона.
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