Президент має передати справу щодо приватизації Дніпроенерго до КС

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом має призупинити постанову уряду про порядок приватизації “Дніпроенерго”.

Про це вона сказала в інтерв’ю “Українській правді”.

“Я вважаю, що Президент мусить своїм указом призупинити постанову уряду про такий абсолютно ненормальний порядок приватизації "Дніпроенерго", і передати постанову до Конституційного суду”, - сказала вона.