Рудьковський зберіг кожному пасажиру з Криму на Київ по 50 грн.

Міністр транспорту і зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявляє, що найближчим часом не буде суттєвого підвищення цін на квитки для пасажирів на залізничному транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, перебуваючи з робочою поїздкою на Рівненщині.

За його словами, підвищення вартості проїзду можливе лише в тому випадку, коли зросте якість обслуговування та до послуг пасажирів буде надано нові вагони з підвищеним рівнем комфорту. При цьому міністр навів приклад: вартість проїзду поїздом з Сімферополя до Києва мала коштувати 150 гривень, однак після його втручання вона залишилася на рівні 100 гривень.

Під час робочої поїздки на Рівненщину М.РУДЬКОВСЬКИЙ зустрівся з колективами локомотивних депо Здолбунова і Сарн, а в Рівному – з однопартійцями-соціалістами. У поїздці його супроводжував радник голови Верховної Ради, перший секретар обкому Соціалістичної партії Леонтій САМЧУК.

Довідка УНІАН. Відповідно до наказу Міністерства транспорту і зв`язку України, з 1 березня, 1 травня і 1 червня тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом були підвищені на 5%. Чергове підвищення, також на 5%, очікується в листопаді.

В цілому в 2007 році тарифи збільшаться на 25%. За словами міністра транспорту М.РУДЬКОВСЬКОГО, "Укрзалізниця” планує одержати від підвищення тарифів на пасажирські перевезення в 2007 році 390 млн. грн.

Сьогодні, 18 вересня, начальник Головного пасажирського управління "Укрзалізниці" Леонід ЛОБОЙКО заявив, що при стабільності цін на всі витратні матеріали досить було б збільшити тарифи на пасажирські залізничні перевезення в 2-2,5 рази, щоб зробити їх рентабельними.

Відповідаючи на запитання журналістів з приводу чергового підвищення цін на залізничні квитки з 1 листопада, Л.ЛОБОЙКО сказав: «А якщо витрати біжать, ми вимушені їх (ціни) наздоганяти».