Крим починає масову кампанію реклами своїх курортів

Проведення Року туризму та курортів в Україні, наміченого на 2008 рік, Крим відзначить масовою рекламою своїх курортних можливостей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів Криму, сьогодні на черговому засіданні кримського уряду було затверджено план заходів щодо підготовки й проведення в Автономній Республіці Крим у 2008 році Року туризму та курортів в Україні. Відповідну постанову Радміну розроблено на виконання Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку туризму та курортів в Україні» і з метою подальшого розвитку курортно-туристичної галузі в Криму.

План заходів передбачає проведення протягом 2008 року конгресів, конференцій, семінарів, фестивалів, виставок, туристичних зльотів у курортних регіонах, передбачає активізацію інформаційної роботи з рекламі кримських курортів, проведень презентацій курортно-туристичних можливостей Криму на міжнародних форумах.

«Проведення Року туризму і курортів в Україні – це можливість привернути до Криму увагу потенційних партнерів та інвесторів, розширити рамки курортного сезону, збільшити обсяги в`їзного й внутрішнього туризму», - вважають в уряді автономії.

В рамках підготовки до Року курортів та туризму Міністерство курортів і туризму Криму планує провести рекламну кампанію в засобах масової інформації, зокрема на центральних телеканалах України й країн СНД, прес-тури та автопробіг для представників ЗМІ, а також планує провести тематичні конференції для представників турбізнесу.