Катеринчук: у Конституційному Суді не має бути людей Президента чи парламенту

Заступник керівника виборчого штабу блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що склад Конституційного Суду України має формуватися виключно з представників судової гілки влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КАТЕРИНЧУК заявив на прес-конференції у Вінниці.

"Я вважаю, що Конституційний Суд має формуватися виключно з представників судової гілки влади", - заявив він.

На думку М.КАТЕРИНЧУКА, у новій редакції Конституції має бути блок, пов’язаний із зміною системи формування Конституційного Суду. "У ньому (Конституційному Суді) також повинні бути по 2 представники від палат у Верховному суді і він не повинен мати зовнішній вплив на свою роботу ані з боку Верховної Ради, ані з боку Президента та інших сторін", - зазначив він.

За словами заступника керівника блоку НУ-НС, суддями КС повинні бути люди, які мають не менше 25-річного стажу в судочинстві, чиї моральні якості, фах дозволятимуть цьому органу приймати глобальні й історичні рішення для розвитку України.

М.КАТЕРИНЧУК вважає, що такий принцип формування Конституційного Суду матиме надійний елемент стримування і противаг для того, щоб ні у кого не було спокуси використовувати КС для досягнення своїх цілей. "На жаль, той принцип формування Конституційного Суду, який на сьогодні склався, не дозволяє цьому органу ефективно працювати. І будь-яка політична сила, яка отримає контроль над Конституційним Судом, може робити з Конституцією що завгодно, і це неправильно", - вважає М.КАТЕРИНЧУК.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішній день суддів КС призначають Президент України, Верховна Рада України та з`їзд суддів України – по шість осіб.