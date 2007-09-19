Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує заборонити скупку землі великими корпораціями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в ефірі телерадіокомпанії "Вінниччина".

"Треба прийняти такі закони, які б унеможливлювали скупку земель крупними корпораціями, як вітчизняними, так і закордонними", - зазначив прем`єр.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, під час земельної реформи, продажем землі не повинні займатися чиновники, а цей процес повинен бути під контролем громади.

"Ми не повинні допустити, щоб чиновники сьогодні за рахунок держави, за рахунок людей збагачувались", - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що суспільство повинно ставитись до питання продажу землі з дуже великою увагою і відповідальністю.