Газпром відкриває в Україні мережу АЗС

Російська компанія "Газпром" створює мережу АЗС в Україні. Про це повідомляє " Комерсант-Україна ". Компанія уклала франчайзингову угоду з українсько-йорданським підприємством "Катрін" - мережею з п`яти однойменних АЗС: одна в Калинівці (Київська обл.) і чотири на трасі Київ-Одеса. "Катрін" також була власником нафтобази у Васильківському районі.

На руку "Газпром нафти" виявилася зупинка більшості НПЗ в Україні - компанія почала поставки бензину, переробленого за давальницькою схемою на одному з білоруських НПЗ.

Експерти побоюються, що "Газпром" досить швидко отримає значну частину українського ринку, і це дозволить йому диктувати ціни на бензин.