Газпром відкриває в Україні мережу АЗС
09:41, 25 травня 2012Суспільство
1458 0
"Газпром" може отримати значну частину українського ринку, і це дозволить йому диктувати ціни на бензин.
|На руку "Газпром нафти" виявилася зупинка більшості НПЗ в Україні
На руку "Газпром нафти" виявилася зупинка більшості НПЗ в Україні - компанія почала поставки бензину, переробленого за давальницькою схемою на одному з білоруських НПЗ.
Експерти побоюються, що "Газпром" досить швидко отримає значну частину українського ринку, і це дозволить йому диктувати ціни на бензин.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter