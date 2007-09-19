Cуд заборонив продаж «Київміськбуду»

Заборонити будь-яким особам вчиняти дії з продажу належних територіальній громаді міста Києва 52 910 760 штук простих іменних акцій акціонерного товариства холдингової компанії «Київміськбуд», у тому числі проведення, оголошення конкурсів, аукціонів по продажу акцій. Таку ухвалу виніс 14-го вересня цього року Господарський суд міста Києва, де головував суддя Ковтун С.А. Відповідна ухвала суду є у розпорядженні УНІАН.

Згідно з цією ухвалою, 80% акцій холдингу «Київміськбуд» не можуть бути передані чи продані будь-кому, а це означає, що приватизація стратегічного для Києва та України підприємства стає неможливою.

Нагадаємо, що 12-го липня цього року міська рада Києва внесла у список підприємств, які підлягають приватизації, холдингову компанію «Київміськбуд», а в серпні оголосила тендер на оцінку 80 % акцій цього підприємства під грифом «ПР», що означає – «приватизація».

***До холдингу «Київміськбуд» входять 38 акціонерних товариств, від 10 до 30% акцій яких належать холдингу, 6 дочірніх підприємств, в яких КМБ володіє 100% пакетом акцій і 51 підприємство – на правах асоціативних членів.