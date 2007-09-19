Шахрай витрусив з банків Дніпропетровська 1,5 мільйони

У Дніпропетровську викрито шахрая, який завдав банкам збитків на суму 1,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, працівники відділення Державної служби боротьби з економічною злочинністю Центрально-Міського райвідділу внутрішніх справ викрили місцевого жителя.

Він упродовж двох останніх років, використовуючи фіктивні довідки про розмір заробітної плати, отримав споживчі кредити на придбання автомобілів у різних банківських установах зазначеного міста. У подальшому правопорушник підробив довідки з банків про повне погашення кредитної заборгованості, на підставі яких, зняв згадані автомашини з обліку й реалізував.

Таким чином, своїми діями зловмисник завдав банківським установам збитків на суму 1,5 млн. грн.

Наразі прокуратурою порушено кримінальну справу за статтею 190 Кримінального кодексу України – „шахрайство”.