Черномирдін: до влади може прийти сьогоднішня опозиція

Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН запевняє, що російський уряд співпрацюватиме з будь-якою новою українською владою, незалежно від того, які політичні сили її сформують.

Про це він заявив в інтерв`ю журналу «Профиль», розміщеному на офіційному сайті МЗС Росії.

«Я можу сказати відверто: для нас це не таке вже складне питання, ми з усіма працюватимемо, з будь-яким розкладом», - сказав він.

При цьому В.ЧЕРНОМИРДІН висловив сумнів, що конфігурація політичних сил серйозно зміниться. «Люди будуть ті самі. Інша справа, що парламентська більшість може змінитися – до влади може прийти сьогоднішня опозиція, якщо вона зуміє цього добитися. Ми працюватиме і з ними, ми й раніше працювали з одними і зараз – з іншими», - відзначив посол.

В.ЧЕРНОМИРДІН висловив переконання, що за підсумками дострокових парламентських виборів до ВР пройдуть ті самі політичні сили, які і до виборів були представлені в ній. При цьому, за його словами, особливого виборчого розпалу не видно.

Він також відзначив, що головним при створенні коаліції мають бути інтереси держави. «Якщо виходити з цього, багато що стає зрозумілим – цілі і реальні завдання, які можуть бути сформульовані. А якщо виходити з принципу «ти мені подобаєшся, а ти – ні». Це, знаєте, аморально просто. Та ще в такій державі як Україна!», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.