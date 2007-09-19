Тимошенко: коли ми станемо владою – вони все покладуть там, де взяли

“Сьогодні стало відомо, що голова Фонду державного майна України соціалістка Валентина СЕМЕНЮК разом з ЯНУКОВИЧЕМ і його компанією майже безкоштовно “здають” інвесторам з команди Партії регіонів Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд, розташований у Кіровоградській області”. Про це Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Потрібно було зробити тільки одне – влаштувати інвестиційний аукціон за прикладом «Криворіжсталі», і щоб у ньому могли взяти участь і Алчевський меткомбінат, який катастрофічного сьогодні затиснутий монополією з постачання залізорудної сировини, і та ж «Криворіжсталь», яка обмежена у сировинній базі. Але натомість безкоштовно, без угод, без будь-яких умов таких, які, наприклад, були зазначені в угоді під час приватизації «Криворіжсталі», просто віддається підприємство», - сказала лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що “навмисно створюється монополія з виробництва залізорудної сировини для того, щоб поставити на коліна всі інші металургійні підприємства”.

Лідер БЮТ згадала також про «Дніпроенерго», яке на підставі штучного банкрутства було віддано в руки Рината АХМЕТОВА. За словами лідера БЮТ, у світі немає збиткових підприємств з виробництва електроенергії, які б збанкрутували, бо це найбільш прибуткова і найбільш ефективна галузь.

«Що з цим усім робити? Я спочатку думала, потрібно бігати, і все це з віником підмітати і збирати до купи. А потім набрала повітря в легені і вирішила, що потрібно мужньо витримати 11 днів виборчої кампанії, завершити її, і коли станемо владою – вони все покладуть там, де взяли», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.