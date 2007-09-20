Кабмін може обмежити експорт соняшникової олії

Уряд України може обмежити експорт соняшникової олії.

Як передає кореспондент УНІАН, перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ учора на засіданні уряду доручив Міністерству аграрної політики і Міністерству економіки проаналізувати зростання цін на соняшникову олію.

«Це питання слід негайно розглянути і внести пропозицію в Кабінет міністрів для прийняття рішення щодо обмеження вивозу, експорту соняшникової олії, введення квот, ліцензування. Ми виробили масла значно більше, зібрали урожай у кілька разів більше, ніж минулого року. Так питається, які чинники і підстави для зростання цін на соняшникову олію, окрім чинника виборів? У держави досить резервів і фінансових, і матеріальних, щоб не допустити значного зростання цін на продукти харчування», - підкреслив М.АЗАРОВ.

При цьому віце-прем`єр-міністр України з питань АПК Віктор СЛАУТА повідомив сьогодні журналістам, що урожай соняшнику в Україні цього року може знизитися до 3,5 млн. тонн проти 5,3 млн. тонн, одержаних в 2006 році.

За словами віце-прем`єра, в поточному році господарства України скоротили сівбу соняшнику – в деяких регіонах була оптимізована структура посівних площ, в деяких – соняшник був замінений ріпаком. Таким чином, площі сівби соняшнику становили 3,3 млн. га, і при прогнозованій врожайності 11 центнерів з гектара Україна матиме 3,5 млн. тонн.

Раніше Міністерство аграрної політики прогнозувало урожай соняшнику обсягом 4,5 млн. тонн.