Ющенко: Сьогодні бути чесним суддею – це великий ризик

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягатиме на невідкладному ухваленні новообраною Верховною Радою законів, які прискорять проведення судової реформи.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ЮЩЕНКО сказав учора під час урочистої церемонії складання присяги суддями, вперше призначеними на посаду професійного судді.

Він наголосив на необхідності реформи судової системи, що є джерелом подолання корупції, зазначивши, що наразі «система судочинства в Україні є неефективною». За словами Президента, нерозглянутими в судах залишаються кожна десята цивільна і кожна п’ята кримінальна справи.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що авторитет українського суду має бути відновлений.

Звертаючись до присутніх, глава держави відзначив виняткову важливість для країни професії судді, її місце у формуванні майбутнього держави. «Сьогодні бути чесним суддею – це великий ризик», – зазначив Президент.