Засновник Facebook вибув зі списку 40 найбагатших людей у світі

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Bloomberg, ще 25 травня статки М.Цукерберга оцінювався в 16,2 млрд доларів, але вже напередодні вони скоротилися до 14,7 млрд. На закритті торгів у вівторок акції Facebook впали на 9,6% і торгувалися біля позначки 28,84 доларів. Таким чином, із моменту проведення IPO капіталізація Facebook скоротилася на 24% і становила 79,1 млрд дол.

Facebook провела IPO 18 травня. За тиждень до цього обсяг розміщуваних акцій було збільшено на чверть, ціна за одну акцію становила 38 доларів. У день розміщення цінні папери соцмережі торгувалися в діапазоні від 38 до 43 доларів, не падаючи нижче вартості первинного розміщення. В понеділок, у другий день торгів, акції соцмережі впали на 11% і становили 34,03 долара за штуку.