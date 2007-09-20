Мороз готовий робити ”зайву роботу”
09:48, 20 вересня 2007Суспільство
1269
Верховна Рада має багато зауважень до проекту бюджету
Верховна Рада має багато зауважень до проекту бюджету на 2008 рік, направленого до нею Кабінетом міністрів.
Про це сказав під час погоджувальної ради голова Верховної Ради 5 скликання Олександр Мороз
За його словами, Кабмін виждав постанову, згідно з якою бюджет можна "або прийняти, або відхилити".
"Є багато зауважень до законопроекту відносно його прийняття до розгляду, але все буде залежати від аргументів Кабміну", - зазначив Мороз.
Він також наголосив, що "незалежно від того, як будуть розвиватися політичні події", по суті бюджет буде приймати наступний парламент.
"Але хай ніхто не звинувачує нас у зайвій роботі, з нас ніхто відповідальності не знімає", - наголосив Мороз.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter