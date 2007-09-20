Мороз готовий робити ”зайву роботу”

Верховна Рада має багато зауважень до проекту бюджету на 2008 рік, направленого до нею Кабінетом міністрів.

Про це сказав під час погоджувальної ради голова Верховної Ради 5 скликання Олександр Мороз

За його словами, Кабмін виждав постанову, згідно з якою бюджет можна "або прийняти, або відхилити".

"Є багато зауважень до законопроекту відносно його прийняття до розгляду, але все буде залежати від аргументів Кабміну", - зазначив Мороз.

Він також наголосив, що "незалежно від того, як будуть розвиватися політичні події", по суті бюджет буде приймати наступний парламент.

"Але хай ніхто не звинувачує нас у зайвій роботі, з нас ніхто відповідальності не знімає", - наголосив Мороз.

Українська правда