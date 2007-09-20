Як Вересень Литовченко спокушав (фоторепортаж)
13:25, 20 вересня 2007Суспільство
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Це було перед початком зйомок...
Зйомки програми "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" з Владою Литовченко, президентом провідного модельного агентства України "Karin MMG", проходили у новій студії УНІАН в рамках спільного проекту з радіо 106 FM і телеканалом СІТІ.
Перед початком роботи над програмою фотокореспондент УНІАН скористався службовим становищем і проник до «святая святих».
|Це - Микола Вересень перед входом до УНІАНу. Так би мовити, в передчутті...
|Ой, а що це ви там робите? Подивитися? Чи таки не варто?
|Ну, на це точно не варто було дивитися... Не народився ще чоловік, який зав`язував би краватку, не строячи при цьому мін
|Ну, знаєте, це вже переходить всякі межі!
|Ще ковточок, і почнемо...
А далі був, власне, запис програми. Результат ви зможете почути 20 вересня о 18.30 на 106 FM . Або побачити о 22.00 на телеканалі СІТІ.
|Фото на згадку
Фото Сергія Світлицького
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