Як Вересень Литовченко спокушав (фоторепортаж)

Зйомки програми "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" з Владою Литовченко, президентом провідного модельного агентства України "Karin MMG", проходили у новій студії УНІАН в рамках спільного проекту з радіо 106 FM і телеканалом СІТІ.

Перед початком роботи над програмою фотокореспондент УНІАН скористався службовим становищем і проник до «святая святих».

А далі був, власне, запис програми. Результат ви зможете почути 20 вересня о 18.30 на 106 FM . Або побачити о 22.00 на телеканалі СІТІ.

Фото Сергія Світлицького