Експерти радять Україні припинити практику карцерів для дітей

Про це Ю.Мокуо заявила в інтерв'ю газеті "Комсомольская правда в Украине".

"Мене турбує той факт, що в Україні немає чіткого максимального терміну попереднього утримання в ув'язненні. У результаті діти непробачно багато часу проводять у СІЗО. Ми рекомендуємо чітко прописати у законі ці обставини. Також в Україні слід скасувати спільне утримання дітей і дорослих, яке все ще практикується в деяких пенітенціарних установах", - сказала Ю.Мокуо.

За її словами, багатьох дітей, які перебувають у СІЗО, не потрібно було взагалі брати під варту. "Конвенція про права дитини визначає, що позбавлення волі – це крайній захід, винятково щодо тих дітей, які скоїли насильство проти людей, злісних рецидивістів, а також у тих випадках, коли немає альтернативи. Що довше дитина перебуває під вартою, то більше розривається його зв'язок з сім'єю, а його реінтеграція в суспільство – під загрозою", - пояснила голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Крім того, експерти рекомендують Україні припинити практику карцерів для дітей. "Це порушення міжнародних норм і вважається жорстоким поводженням. Насправді вже немає сенсу зосереджувати основні зусилля на дитині, яка вже скоїла злочин. Система правосуддя має бути спрямована на попередження правопорушень серед дітей і молоді. У такому разі нам не доведеться рятувати їх від "системи", - підкреслила Ю.Мокуо.