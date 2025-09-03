У 'ПриватБанку' подорожчав долар: актуальний курс валют на 3 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 48,54 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 3 вересня, подорожчав на 10 копійок і складає 41,60 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 20 копійок і складає 48,60 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,00 гривня, а євро - за курсом 47,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу подорожчав на 28 копійок – до 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 3 вересня, подешевшав на 24 копійки – до 48,54 гривні.

Нацбанк встановив на 3 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,36 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 1 копійку.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,18 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 29 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні залишився на попередньому рівні – 41,60 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,12 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав одразу на 25 копійок і складає 48,55 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,90 гривні за євро.

