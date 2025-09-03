Це підкреслило марність спроб американського президента підкорити сильних світу цього своїм умінням укладати угоди.

Зібрання лідерів "антизахідних" країн на параді у Китаї - це попередження про те, що політика президента США Дональда Трампа, заснована на митному протистоянні та залякуванні слабших держав, може мати зворотний ефект. Як йдеться у матеріалі CNN, Трамп розлючений тим, що Китай дружить з диктаторами РФ і КНДР Володимиром Путіним та Кім Чен Ином та звинуватив їх у "змові" проти США.

Журналісти зазначили, що свіжий пост глави Білого дому в Truth Social означає одне: якщо у Китаї два великі зібрання авторитарних лідерів мали на меті образити американського президента, то вони "спрацювали на всі сто".

"Це підкреслило марність спроб Трампа підкорити сильних світу цього своїм умінням укладати угоди і заяв про те, що його нібито тісні стосунки зі світовими лідерами можуть бути вирішальними", - йдеться у матеріалі.

У зв'язку з цим CNN нагадало, що зустріч Трампа і Путіна на Алясці так і не принесла миру в Україну, і перші зустрічі президента США з Кім Чен Ином також були провальними.

Видання звернуло увагу, що великий парад в Китаї проводиться в напруженій міжнародній обстановці, і "нова азіатська супердержава" саме в цей момент скористалась непередбачуваною зовнішньою політикою Трампа, яка зруйнувала репутацію США як "надійної великої держави".

Великий парад у Китаї

Сьогодні глава Китаю Сі Цзіньпін провів великий військовий парад на честь 80-річчя поразки Японії у Другій світовій війні.

Цей парад мав на меті показати ключову роль Китаю в сучасному світовому порядку. Головними гостями Сі Цзіньпіна були диктатори РФ Володимир Путін і Північної Кореї Кім Чен Ин.

Серед озброєнь, які показали китайці на параді, були міжконтинентальна балістична ракета DF-5C, підводний дрон AJX002, а також зразки лазерної зброї.

