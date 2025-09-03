Свій перший політ легкий багатоцільовий "‎Ансат"‎ виконав у серпні 1999 року.

Холдинг "‎Вертольоти Росії"‎ вперше підняв у повітря легкий багатоцільовий "Ансат" в "імпортозаміщеній" версії з російськими двигунами ВК-650В розробки Об'єднаної двигунобудівної корпорації. Про це повідомляє "‎Ростех"‎.

Тривалість польоту становила шість хвилин. Екіпаж провів оцінку стійкості та керованості вертольоту. Було перевірено працездатність обладнання та основних систем.

У процесі ремоторизації "Ансата" росіяни переробили системи та внесли зміни в конструкцію гелікоптера. Наприклад, фюзеляж отримав "покращену аеродинаміку". Повідомляється також, що у ньому збільшили частку композитних матеріалів.

Серед іншого було розроблено та впроваджено нову систему управління. Додатково до її складу інтегрували автопілот, що дозволяє літати у складних метеоумовах.

Довідка УНІАН. "‎Ансат" - російський легкий багатоцільовий гелікоптер, який розробило конструкторське бюро Казанського вертолітного заводу. Свій перший політ він виконав у серпні 1999 року.

За даними з відкритих джерел, всього росіяни побудували понад 130 серійних машин цього типу. Станом на 2017 рік ціна однієї машина становила близько 3,9 млн доларів. Серед експлуатантів – Військово-повітряні сили РФ.

Раніше "Ростех" поставив окупаційній армії нову крилату "вантажівку" Іл-76МД-90А. Літак є найбільш сучасним варіантом знаменитого радянського важкого військово-транспортного Іл-76. За даними з відкритих джерел усього росіяни виготовили близько 20 Іл-76МД-90А.

Також нещодавно повідомлялося про передачу російській армії нових багатоцільових винищувачів Су-35. Цей літак іноді позиціонують як "перехідну ланку" до винищувачів п'ятого покоління.

