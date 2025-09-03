Таких проблем із водою на Мальорці не було вже чверть століття.

Популярний туристичний острів Мальорка опинився на порозі водного колапсу.

Як пише Express, на Мальорці оголошено тривогу: острову терміново потрібен дощ, інакше в деяких районах уже за кілька днів може закінчитися вода. Затяжна водна криза досягла критичної точки, поставивши під загрозу навіть популярні туристичні зони.

Мерія міста Сольєр офіційно попередила, що запасів води вистачить тільки на два тижні, якщо найближчим часом не буде опадів. Місцева влада вже ввела обмеження використання води і закликала жителів до режиму найсуворішої економії. Це перші такі серйозні обмеження з 2000 року.

Як повідомляється, криза не обмежується тільки Сольєром. Рівень води у двох головних водосховищах острова впав до критично низьких показників.

Оскільки значних дощів у найближчому майбутньому не очікується, вся територія Мальорки, за винятком південної частини, перебуває в режимі попередньої тривоги. Людей попереджають, що без термінових опадів острову загрожують ще більш суворі обмеження.

Європі загрожує катастрофічна зміна клімату

Учені встановили, що через глабальне потепління в Атлантиці руйнується система водних течій. Через те, що океанічні течії "вмирають", Європі загрожує катастрофічна зміна клімату.

Дослідники встановили, що на північному заході континенту літо стане посушливішим, а зими - суворішими. У тропічних регіонах навпаки очікуються сильніші мусони, посухи та повені.

