Для початку критичному підприємству необхідно звернутися до обласної військової адміністрації.

Відтепер критично важливі підприємства, які розташовані та працюють на прифронтових територіях, можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників через "Дію".

Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

У відомстві нагадали, що раніше діяла норма, яка дозволяла бронювати лише 50% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств. Тепер для прифронтових територій цей обсяг збільшено удвічі.

Зазначається, що це рішення дозволяє підтримати бізнес, що продовжує працювати в найскладніших умовах, і водночас забезпечити потреби оборони.

Як бронювати працівників в "Дії":

Критично важливе підприємство, яке працює на території можливих або активних бойових дій, звертається до обласної військової адміністрації з проханням збільшити обсяг бронювання до 100%. Обласна військова адміністрація перевіряє фактичну діяльність підприємства та у разі позитивного рішення звертається до державного органу, який визначив підприємство критично важливим. Державний орган засобами Порталу "Дія" збільшує ліміт бронювання до 100%. Підприємство засобами Порталу "Дія" додатково бронює усіх працівників.

Бронювання в Україні

У серпні Кабінет міністрів дозволив бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств, які здійснюють діяльність на територіях можливих бойових дій або активних бойових дій.

Зміна ліміту бронювання здійснюватиметься через портал "Дія" державним органом, який визнав підприємство критично важливим, на підставі звернення обласних військових адміністрацій, за місцем фактичної діяльності підприємства.

