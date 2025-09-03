Розробку проєкту закрили ще 2014 року.

Користувачі звернули увагу на нові ролики з геймплеєм скасованої Prey 2, які були завантажені на YouTube колишнім розробником ZeniMax ще наприкінці серпня.

У них можна побачити постановочні сцени, локації та ключові механіки, над якими працювала студія Human Head Studios.

Проєкт створювався після успіху першої Prey 2006 року. У центрі історії перебував маршал США, викрадений інопланетянами, який став мисливцем за головами на чужій планеті.

Відео дня

Видавцем виступала Bethesda Softworks, а до повноцінної розробки команда приступила тільки в 2009 році, коли права на франшизу перейшли до ZeniMax Media.

Гра була офіційно анонсована в 2011 році з планами на реліз наступного року, але вже в 2014-му її виробництво зупинили. Пізніше Bethesda заявляла, що проєкт не відповідав очікуванням компанії, хоча ЗМІ писали і про серйозний конфлікт між студією і видавцем.

У підсумку замість сиквела в 2017 році вийшов Prey від Arkane, абсолютно інший проєкт, якому Bethesda дала назву скасованої гри, щоб права на франшизу не пропали даром.

Раніше ми розповідали, що Microsoft скасувала MMORPG від Bethesda заради Fallout 5. При цьому Джез Корден не знає, чи буде Bethesda залучати сторонні студії заради п'ятої частини.

Вас також можуть зацікавити новини: