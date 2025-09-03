Канцлерка Німеччини заявила, що такі питання вирішуються "не на її рівні".

Німеччина наразі не має конкретних планів щодо відправлення миротворчих військ в Україну, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він підкреслив, що серед союзників України тривають обговорення можливих гарантій безпеки на період після потенційного припинення вогню і подальшої мирної угоди.

"На багато запитань можна буде відповісти тільки тоді, коли у нас буде хоча б припинення вогню. До цього часу, звісно ж, не буде жодної відправки військ в Україну", - сказав Мерц в інтерв'ю телеканалу Sat1, додавши, що в Німеччини є певні сумніви, а остаточне рішення має ухвалити парламент.

Також канцлер Німеччини зазначив, що згодом їм доведеться подивитись, який вигляд матиме угода з Росією. Адже відправити війська "проти Росії" не вийде. Такі рішення, за його словами, можна буде робити тільки в координації з Кремлем.

Відео дня

"Так що ще належить подолати дуже і дуже багато перешкод, можливо, на досить довгий термін", - підкреслив лідер консерваторів. Крім того, Мерц відреагував на висловлювання голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо безпекових гарантій і заявив, що ЄС не несе відповідальності за рішення щодо військової підтримки України - це окреме питання, яким мають займатися члени "Коаліції охочих".

Розміщення миротворців в Україні - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що заяву фон дер Ляєн розкритикував не тільки Мерц. Невдоволення висловив і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він наголосив, що такі речі неправильно обговорювати в публічному просторі.

Крім того, ми розповідали, що Трамп хоче розгорнути американські приватні армії в Україні. За задумом, вони будуватимуть укріплення, бази та захищатимуть американські інтереси в країні.

