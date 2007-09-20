Молочні продукти можуть подорожчати ще раз - більше, ніж на чверть

Експерти прогнозують, що до кінця року молочні продукти можуть подорожчати на ще 25%.

У телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН начальник аналітичного відділу Консалтингового агентства ААА Марія КОЛЕСНИК сказала: «Надалі, якщо зростатиме ціна на зернові, а вона зростатиме, то, звичайно, зростатиме ціна на молочні продукти. До кінця року, якщо темпи зростання збережуться, ціна може підвищитися на 25%». М.КОЛЕСНИК додала, що настільки зросте ціна виробника, і припустила, що в роздріб зростання цін може бути ще більшим.

За її словами, за останній місяць в Україні істотно подорожчали молочні продукти, що частково пояснюється зростанням собівартості. Зокрема, у зв`язку з подорожчанням зерна, а відповідно, кормів, собівартість виробництва молока зросла в середньому на 30%. «Якщо брати лише зростання собівартості, то це десь 30% - це економічно обгрунтоване зростання», - сказала М.КОЛЕСНИК.

Вона зазначила, що закупівельні ціни на молоко варіюються залежно від регіону, причому не за регіональною ознакою, а залежно від насиченості конкретного регіону переробними молокозаводами: якщо в регіоні є кілька великих переробників, які конкурують між собою за сировину, ціна там дещо вища.

При цьому М.КОЛЕСНИК зазначила, що ціна на молочні продукти зросла в деяких випадках у два рази. Ціна, вважає експерт, декілька завищена, що пояснюється частково «підвищенням накруток». «Об`єктивні причини подорожчання є, але вони не на стільки сильно мали вплинути на ціну», - вважає вона.