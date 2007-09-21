На 30 вересня заявлені вже два екзит-поли

Соціологи мають намір провести 30 вересня, у день голосування на дострокових виборах Верховної Ради України, ще один екзит-пол: “Екзит-пол “Соціовимір 2007”.

Про це повідомив голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень „Соціовимір”, директор Міжнародного інституту демократій, керівник проекту “Екзит-пол “Соціовимір 2007” Сергій ТАРАН на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, опитування на виході з виборчих дільниць (екзит–пол) проведуть Центр соціологічних та політологічних досліджень “СОЦІОВИМІР”, Міжнародний інститут демократій та Інститут соціальних технологій на замовлення міжнародної громадської організації українців “Четверта Хвиля”.

С.ТАРАНА зазначив, що виконання проекту дозволить дізнатися результати дострокових виборів до Верховної Ради України ще до оголошення офіційних результатів Центральною виборчою комісією, а також допоможе уникнути фальсифікацій під час підрахунку голосів. “Екзит-пул – один із потужних засобів уникнути фальсифікацій”, - наголосив він.

Науковий керівник проекту “Екзит-пол “Соціовимір 2007” Олександр ТИХОНОВ поінформував, що буде опитано 10 тисяч респондентів в усіх областях України. Опитування вестиметься шляхом заповнювання анкети, яку потім респондент вкине у спеціальну скриньку.

Організатори передбачили контроль за своїми інтерв’юерами, щоб результати не були спотворені, додав він.

За словами О.ТИХОНОВА, похибка становитиме приблизно 1,73%, тоді як при опитуванні 20 тисяч респондентів вона була б – 1,32%.

Головний координатор проекту “Екзит-пол “Соціовимір 2007” Валерій РЯБЕНКО додав, що опитування буде проводитись з 8-й години ранку 30 вересня і до завершення роботи дільниць у великих містах, у селах – до 16-й, у маленьких містах - до 18-й години.

Попередні результати будуть оголошені відразу після закриття виборчих дільниць, остаточні – соціологи планують оголосити за кілька годин потому.

Як відомо, 3 вересня про намір провести опитування виборців на виході з виборчих дільниць – “Національний екзит-пол 2007” оголосив Консорціум “Національний екзит-пол’2007”, до якого входять Фонд “Демократичні ініціативи”, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. У ході “Національного екзит-полу 2007” планується опитати близько 20 000 респондентів на 300 виборчих дільницях.