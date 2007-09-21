Валентина Матвієнко побуває на місці загибелі росіян під Донецьком

У суботу губернатор Санкт-Петербурга Валентина МАТВІЄНКО побуває на місці катастрофи літака Ту-154 під Донецьком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, В.МАТВІЄНКО на чолі делегації міста відвідає місце загибелі літака Ту-154 "Пулковських авіаліній", який 22 серпня 2006 року зазнав катастрофу біля селища Суха Балка під Донецьком.

Делегація покладе вінки до підніжжя монумента загиблим у катастрофі та вшанує їхню пам`ять.

Як відомо, жертвами авіакатастрофи стали 170 пасажирів і членів екіпажа літака.

Мета поїздки - відвідини пам`ятного меморіалу і надання вшанування пам`яті загиблих в авіакатастрофі рейса № 612 «Анапа - Санкт-Петербург».