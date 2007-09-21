РНБО вважає недостатньою обґрунтованість держбюджету-2008

Експерти апарату Ради національної безпеки і оборони України вважають, що проект Державного бюджету України на 2008 рік, представлений Урядом 20 вересня 2007 року, не відповідає рішенню РНБО від 4 вересня 2007 року "Про основні напрями фінансового забезпечення заходів з підвищення життєвого рівня населення в 2008 році", введеного в дію Указом Президента України від 12 вересня 2007 року № 849.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі РНБО.

Вересневим рішенням Ради Кабінету міністрів було доручено забезпечити макроекономічну стабільність і реальність держбюджету шляхом визначення його доходів на основі реальних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку держави.

Саме ця вимога, на думку фахівців апарату РНБО, була проігнорована при підготовці проекту бюджету на 2008 рік, результатом чого стала недооцінка потенціалу розвитку економіки і, відповідно, заниження доходів бюджету.

Так, у проекті Державного бюджету на 2007 рік Урядом був врахований ВВП у розмірі 594,1 млрд. грн. Впродовж 2007 року прогнозні показники економічного і соціального розвитку України переглядалися вже двічі, внаслідок чого прогноз об`єму ВВП був збільшений спочатку до 636,6 млрд. грн., а пізніше до 679,5 млрд. грн. Таким чином, при затвердженні Державного бюджету на 2007 рік у доходній частині не було враховано близько 20 млрд. грн. Затвердженими змінами до Державного бюджету на 2007 рік додатково враховано вже 9,4 млрд. грн.

За оцінками РНБО, динаміка змін темпу зростання номінального ВВП цього року дозволяє стверджувати, що об`єм ВВП на рівні 679,5 млн. грн. є також заниженим. Таке припущення ґрунтується на стабільності темпу зростання номінального ВВП (до відповідного періоду попереднього року) і маловірогідності уповільнення інфляційних процесів до кінця року.

За очікуваннями, номінальний ВВП 2007 року не буде нижчим 700 млрд. грн. (в основу розрахунків проекту бюджету на 2008 рік закладена цифра 679,5 млрд. грн.), зазначили у прес-службі апарату РНБО.

Отже, запропонований методологічний підхід до оцінки динаміки номінального ВВП привів до недооцінки його об`єму і на 2008 рік.

За словами заступника Секретаря РНБО Андрія ПИШНОГО, "недооцінений об`єм потенційних доходів Державного бюджету на 2008 рік складає, щонайменше, від 15 до 20 млрд. грн. В умовах, коли проект Державного бюджету передбачає граничний об`єм дефіциту на рівні 2,37%, що в свою чергу порушує іншу вимогу рішення РНБО, якою обмежений цей показник двома відсотками, неврахування урядом реального макроекономічного прогнозу видається нелогічним. Реалістичний підхід до прогнозування дасть відповідь на питання про джерела фінансування в 2008 році соціальних ініціатив”.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня Кабінет міністрів схвалив проект Держбюджету України на 2008 рік з доходною частиною понад 250 млрд. грн., видатковою - 271,3 млрд. грн., дефіцит бюджету збільшений з 2,18 до 2,33% ВВП.

14 вересня проект Державного бюджету на 2008 рік був зареєстрований у Верховній Раді.

20 вересня Верховна Рада України V скликання прийняла до розгляду проект Державного бюджету України на 2008 рік.