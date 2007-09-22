В Алушті влаштують справжню вакханалію і багато іншого

Фестиваль «Виноградні сезони в Алушті» пройде в Криму 22-23 вересня.

Як повідомили УНІАН в Алуштинській мерії, 22 вересня в ході фестивалю будуть організовані виставки-продажі винограду і вина, продукції ефірорадгоспу, екскурсії на виноградники, конкурс зі збору винограду серед екскурсантів, також пройде майстер-клас з виноробства в музеї-галереї вина в одному з сіл Алуштинського району.

Крім того, в місті пройде хода «Вакха» (Вакх або Бахус, якого іноді греки називали Діонісом, а римляни Лібером – бог вина), конкурс однієї картини «Дівчина з виноградним гроном», вернісаж «Околиці Алушти».

На центральній набережній Алушти буде організовано майстер-клас з навчання танцю «сіртакі». (Сіртакі - популярний танець грецького походження, створений в 1964 році для фільму «Грек Зорба». Він не є народним грецьким танцем, проте є поєднанням версій старовинного танцю м`ясників. Після виходу фільму на екрани «сіртакі» став найпопулярнішим грецьким танцем у світі та одним із символів Греції – УНІАН). А вже ввечері, після карнавальної ходи, пройде спільний танець «сіртакі» на центральній набережній міста. Також увечері пройде боді-арт театр «Аромати гір» - презентація продукції ефірорадгоспу - і вистава на ходулях Львівського театру «Відродження». Завершиться перший день «Виноградних сезонів в Алушті» феєрверком.

Наступного дня - 23 вересня - пройде виноградний бал на території винзаводу «Алушта» (для VIP-гостей), а ввечері відбудуться «Діонісійські ігри» (вистава Євпаторійського театру на ходулях).