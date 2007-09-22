Джордж Клуні та Сара Ларсон на мотоциклі потрапили в аварію
09:28, 22 вересня 2007Суспільство
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У актора зламане ребро
|Джордж Клуні та Сара Ларсон, фото AP
За словами прес-секретаря Клуні, актор керував своїм мотоциклом, коли в нього врізався інший автомобіль. Пасажирка мотоцикла Сара Ларсон (Sarah Larson) одержала перелом ступні.
46-річний актор був доставлений до медичного центру міста Пелісейд. Подробиці його стану наразі не відомі. Поліція з`ясовує ступінь винності учасників ДТП.
Джордж Клуні, якого вважають одними з найпривабливіших холостяків Голлівуду, представив публіці Сару Ларсон, з якою познайомився торік, на одній з вечірок на Венеціанському кінофестивалі, де актор рекламував свій останній фільм "Майкл Клейтон".
Про таємничу красуню відомо зовсім мало: їй 28 років, вона – актриса і, з чуток, заручена з іншим.
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