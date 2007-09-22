Джордж Клуні та Сара Ларсон на мотоциклі потрапили в аварію

У п`ятницю відомий актор і режисер Джордж Клуні потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в штаті Нью-Джерсі, США. У нього зламане ребро, передає агентство Associated Press

За словами прес-секретаря Клуні, актор керував своїм мотоциклом, коли в нього врізався інший автомобіль. Пасажирка мотоцикла Сара Ларсон (Sarah Larson) одержала перелом ступні.

46-річний актор був доставлений до медичного центру міста Пелісейд. Подробиці його стану наразі не відомі. Поліція з`ясовує ступінь винності учасників ДТП.

Джордж Клуні, якого вважають одними з найпривабливіших холостяків Голлівуду, представив публіці Сару Ларсон, з якою познайомився торік, на одній з вечірок на Венеціанському кінофестивалі, де актор рекламував свій останній фільм "Майкл Клейтон".

Про таємничу красуню відомо зовсім мало: їй 28 років, вона – актриса і, з чуток, заручена з іншим.