Глузман: діти багатьох представників еліти - важкі наркомани

Семен Глузман, відомий психіатр і правозахисник, директор Українсько-американського бюро з захисту прав людини, в інтерв`ю УНІАН у відповідь на прохання прокоментувати дивну ситуацію: проблема наркоманії в Україні давно перейшла в розряд дуже гострих, а політики говорять про що завгодно, тільки не про способи її вирішення, заявив, що сам не розуміє такої позиції. Тим більше, додав Глузман, що для багатьох сімей української політичної еліти наркоманія – «домашня» проблема. «Діти багатьох представників еліти - важкі наркомани», - стверджує правозахисник.

Глузман розповів про такий випадок: «Одній високопоставленій мамі і політику, відомій всій країні, насилу вдалося витягнути свого сина з наркозалежності. Вона почала розмову у високих кабінетах про те, що треба щось робити в країні з цією проблемою, адже вона ж врятувала сина і тисячі дітей ще можна врятувати від загибелі. І один з її колег – не менш впізнанна і публічна персона, діти якої, до речі, давно на голці, відповіла: «Ти знаєш, я рятую Україну»...

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