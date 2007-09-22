Іноземці потроху браконьєрствують у Чернобильській зоні

Державними рибінспекторами спільно з працівниками міліції та МНС на території Чорнобильської зони відчуження і безумовного відселення на р. Прип’ять затримано трьох браконьєрів під час незаконного вилову риби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, серед затриманих - двоє іноземців.

За попередніми даними, човен “казанка” було обладнано електровудочкою.

На даний час човен та браконьєри затримані, працівниками міліції проводиться оформлення документів.

Як зазначають в МНС, згідно із Законом “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні порушення, Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення правил радіаційної безпеки”, який набув чинності 13 червня цього року, порушникам Чорнобильської зони загрожують значні штрафні санкції та позбавлення волі строком до 7 років.