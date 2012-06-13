В Одесі телефонний хуліган напружив міліцію, МНС і податкову
09:29, 13 червня 2012Суспільство
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В Одесі міліція затримала 26-річного телефонного хулігана, який 25 травня «замінував» три територіальні підрозділи податкової адміністрації.
|На ноги підняли і людей, і собак
Завершується слідство за порушеною кримінальною справою за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНІАН, після анонімного дзвінка до міліції про замінування трьох будівель податкової адміністрації в Приморському і Малинівському районах Одеси 25 травня були направлені слідчо-оперативні групи районних органів внутрішніх справ, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи і підрозділи МНС, проведено евакуацію персоналу установ. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
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