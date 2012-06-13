В Одесі телефонний хуліган напружив міліцію, МНС і податкову

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області, «в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що повідомлення мобільним телефоном на спецлінію 102 передав безробітний житель Одеси. Згідно з поясненням затриманого, до міліції з приводу «замінування» трьох будівель ДПА у Приморському і Малинівському районах міста він зателефонував через те, що тривалий час мав проблеми з офіційним працевлаштуванням».

Завершується слідство за порушеною кримінальною справою за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, після анонімного дзвінка до міліції про замінування трьох будівель податкової адміністрації в Приморському і Малинівському районах Одеси 25 травня були направлені слідчо-оперативні групи районних органів внутрішніх справ, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи і підрозділи МНС, проведено евакуацію персоналу установ. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було.