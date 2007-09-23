Помер Марсель Марсо (фото)
13:41, 23 вересня 2007Суспільство
1521
Знаменитому французькому мімові було 84 роки
|Фото АР
Марсель Марсо народився 22 березня 1923 р. в Страсбурзі. Інтерес до акторського мистецтва прокинувся у Марсо після знайомства з фільмами Чапліна. Відвідував Школу декоративних мистецтв в Ліможі, потім вчився в паризькому Театрі Сари Бернар у режисера Шарля Дюллена і актора Етьєна Декру (саме Декру навчив Марсо мімічного мистецтва).
Під час Другої світової війни був вимушений тікати з сім`єю, брав участь в Опорі.
|Фото AP
У 1978 році Марсо створив Паризьку школу пантоміми. У 1996 році він заснував фонд для підтримки мистецтва пантоміми в США.
|Марсель Марсо в Києві, 2001 р. Фото УНІАН
У 2002 році Марсо став послом доброї волі ООН.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter