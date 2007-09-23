Помер Марсель Марсо (фото)

У Парижі на 85-му році життя помер знаменитий французький майстер пантоміми Марсель Марсо, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Марсель Марсо народився 22 березня 1923 р. в Страсбурзі. Інтерес до акторського мистецтва прокинувся у Марсо після знайомства з фільмами Чапліна. Відвідував Школу декоративних мистецтв в Ліможі, потім вчився в паризькому Театрі Сари Бернар у режисера Шарля Дюллена і актора Етьєна Декру (саме Декру навчив Марсо мімічного мистецтва).

Під час Другої світової війни був вимушений тікати з сім`єю, брав участь в Опорі.

Марсо здобув світову популярність, створивши в 1947 році образ Біпа - білолицього клоуна в смугастому светрі й пошарпаному капелюсі. Його постановки, багато з яких стали класичними, йшли на кращих майданчиках, включаючи театр Сари Бернар і театр Єлісейських полів.

У 1978 році Марсо створив Паризьку школу пантоміми. У 1996 році він заснував фонд для підтримки мистецтва пантоміми в США.

Марсо удостоєний численних нагород, зокрема ордена Почесного легіону - вищої державної нагороди Франції. За свої роботи на телебаченні він одержав премію "Емі".

У 2002 році Марсо став послом доброї волі ООН.