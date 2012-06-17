У Рівному започаткували музично-мистецький салон «Біля старого фортепіано»

Як передає кореспондент УНІАН, за словами завідуючої музеєм Інни Нагорної, родзинкою салону є те, що місцеві автори виконуватимуть пісні й романси, читатимуть свої поетичні твори під акомпанемент старовинного піаніно, на якому у часи німецької окупації Рівного грали відомі письменники Улас Самчук та Олена Теліга.

Надалі салон діятиме у формі музичних вечорів під такою ж назвою, на яких звучатиме музика українських композиторів під акомпанемент старого піаніно, яке нині зберігається в музеї Уласа Самчука.

Цей музичний інструмент подарували цьому закладові нащадки господарів помешкання, у яких квартирував У.Самчук у період німецької окупації міста, і де часто влаштовували зібрання та творчі вечірки відомі представники української інтелігенції та культури.

Старовинне піаніно отримало друге дихання завдяки Рівненському музикантові й педагогу Миколі Пономаренку, який вдало налаштував раритетне «Арнольд Фібігер».

На першому творчому вечорі з циклу «Біля старого фортепіано» звучали українські романси, народні пісні в обробці відомих композиторів, а також романси на слова рівненського поета Петра Велесика у виконанні рівненської співачки, заслуженого діяча культури України, викладача музично-педагогічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету Галини Швидків.

Було зазначено, що виконавиця українських романсів Г.Швидків – рідна племінниця письменниці Маргарити Бжеської, яка нині мешкає у Бразилії. У свій час її хрещеним батьком і став письменник У.Самчук.