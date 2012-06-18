Експерти кажуть, що «мовним законом» влада перейшла Рубікон

Про це вони сказали на прес-конференції в УНІАН на тему «Про засади державної мовної політики - Балканський сценарій розвалу Української держави".

Голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, народний депутат України Павло Мовчан вважає, що голосування у першому читанні за законопроект «Про засади державної мовної політики» було «купленим». «У такий спосіб нібито демократичних процедур відбувається антидемократична, антиконституційна, антидержавна справа», - сказав він.

Народний депутат України Іван Заєць зазначив, що законопроект можна розглядати як певний Рубікон, який перейшла влада і фактично приступила до нищення української нації і Української держави. «Цей законопроект вкрай ксенофобський щодо української нації, оскільки спрямований на звуження сфери функціонування української мови не тільки в позаофіційному просторі, а й в офіційному просторі. По суті мова іде про витіснення української мови і як державної офіційної мови з життя суспільства», - сказав він.

На переконання І.Зайця, законопроект містить норми, які стимулюють сепаратизм в Україні.

«Партія регіонів, комуністи, президент Янукович дуже довго творять політику по сегрегації і розділенню Української держави на князівства, на певні регіони. Цю політичну сегрегацію, яка почалася ще з виборів 2004 року, коли Партія регіонів поширила картинку про три сорти України, вони хочуть доповнити мовними ознаками, мовно-етнічною сегрегацією, це надзвичайно небезпечні речі, які ми бачили на Балканах і в рамках колишнього СРСР», - сказав він.

На думку І.Зайця, автори законопроекту є «патологічними українофобами з геростратівською психологією». «Ініціатори законопроекту є за своєю психологією руйнівники, а по-друге, вони виконують замовлення Москви, щоб Україну справді ввести в простір «руського миру», - сказав він.

І.Заєць також зазначив, що в разі ухвалення цього законопроекту, його реалізацію обійдеться державі мінімум в 50 млрд грн.

«Сьогодні нинішня влада розпочала процес нищення української нації, Української держави», - додав він.

Доктор історичних наук Володимир Василенко вважає ухвалення «мовного законопроекту» у першому читанні результатом дії антиукраїнських сил. Він зазначив, що законопроект готувався таємно, без консультацій з науковою спільнотою і громадськими організаціями.

В.Василенко переконаний, що Володимир Литвин як голова Верховної Ради України має бути свідомим того, що закон, який пропонується, спрямований проти конституційного ладу України. «Литвин, як голова Верховної Ради, мав би своїм рішенням заборонити включення в порядок денний взагалі цього питання, оскільки воно не було підготовлено і суперечить вимогам регламенту. Це його право і обов'язок поступити саме таким чином, але він цього не зробив», - сказав В.Василенко.

Він також зазначив, що законопроект порушує ч. 3 ст. 91 Закону про регламент, яка вимагає надання розрахунків скільки саме грошей потрібно на застосування цього закону. «Автори цього закону написали, що жодних видатків на запровадження цього закону не треба. Це абсолютно нахабна брехня»,- додав він.

В.Василенко вважає, що ще не пізно відкликати цей законопроект, посилаючись на порушення, які були допущені при його ухваленні.

Президент ВГО «Асоціація українських правників» Василь Костицький у свою чергу зазначив, що ухвалення «мовного закону» може зруйнувати єдність України.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня ВР прийняла у першому читанні законопроект «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.

У пояснювальній записці, зокрема, наголошується, що у разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною у 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27).

За це рішення проголосували 234 з 248 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. «За» проголосували 187 народних депутатів від Партії регіонів, двоє членів фракції НУ-НС, 25 депутатів від КПУ, двоє - від Народної партії, шість членів групи «Реформи заради майбутнього» і 12 позафракційних депутатів.

Пізніше член депутатської групи «Реформи заради майбутнього» Володимир Каплієнко заявив, що народних депутатів від його групи, картки яких проголосували за мовний законопроект, не було в сесійній залі на той момент.

11 червня народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" Юрій Одарченко і Степан Курпіль подали до Вищого адмінсуду України позов до парламенту, в якому просять суд визнати за недійсні результати голосування за законопроект «Про засади державної мовної політики» і заборонити профільному комітету Верховної Ради готувати його до розгляду в другому читанні.

За словами С.Курпіля, з'ясувалося, що 5 червня в сесійному залі Верховної Ради голосували ті депутати, які перебували на лікарняному, у відпустках. Насправді ж, як відзначив народний депутат, якщо не враховувати відсутніх, то за скандальний закон проголосувало б лише 172 народні депутати. Тобто при ухваленні законопроекту були порушені процедура голосування, норми Конституції, законів.