Зіткнулися бензовоз, молоковоз і ВАЗ: один загиблий, п`ятеро поранених

У ДТП на Сумщині загинув громадянин Росії і 5 осіб постраждало

Сьогодні в Охтирці Сумської області внаслідок ДТП одна людина загинула і п’ятеро постраждало.

Як повідомили УНІАН у черговій частині обласного ДАІ, близько 15.00 автомобіль ВАЗ-2107 з російськими номерами виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з бензовозом „Рено”, що перевозив 20 тонн пального. У ДТП потрапив також молоковоз.

Внаслідок ДТП водій ВАЗу – житель російського міста Бєлгород – загинув, а четверо пасажирів легковика і водій бензовоза постраждали.