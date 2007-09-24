Зіткнулися бензовоз, молоковоз і ВАЗ: один загиблий, п`ятеро поранених
18:21, 24 вересня 2007Суспільство
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ДТП на Сумщині
У ДТП на Сумщині загинув громадянин Росії і 5 осіб постраждало
Сьогодні в Охтирці Сумської області внаслідок ДТП одна людина загинула і п’ятеро постраждало.
Як повідомили УНІАН у черговій частині обласного ДАІ, близько 15.00 автомобіль ВАЗ-2107 з російськими номерами виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з бензовозом „Рено”, що перевозив 20 тонн пального. У ДТП потрапив також молоковоз.
Внаслідок ДТП водій ВАЗу – житель російського міста Бєлгород – загинув, а четверо пасажирів легковика і водій бензовоза постраждали.
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