Президент призупинив вилучення міноритарних пакетів 6 обленерго

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призупинив дію постанови Кабінету Міністрів України №1105 від 5 вересня 2007 року про вилучення міноритарних пакетів акцій шести обласних енергопостачальних компаній із статутного фонду НАК «Енергетична компанія України» для подальшого продажу на конкурсах.

Текст відповідного указу Президента від 20 вересня 2007 року обнародуваний на сайті глави держави.

На думку Президента, вилучення міноритарних пакетів ВАТ «Львівобленерго», «ЕК «Одесаобленерго», «Полтаваобленерго», «Прикарпаттяобленерго», «Сумиобленерго», «ЕК «Чернігівобленерго».із статутного фонду НАК «ЭКУ» призведе до недоотримання цією компанією економічних вигод, погіршення її платоспроможності, унеможливить виконання взятих нею зобов`язань, зокрема перед своїми кредиторами, що може мати наслідком порушення справи про її банкрутство.

У зв`язку з цим Президент звернувся до Конституційного Суду України з відповідним поданням. Президент просить КС встановити відповідність ухвали КМУ положенням ч. 1 ст. 17, ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 19 і частини 3 ст. 113 Конституції України.

Представляти інтереси Президента в конституційному провадженні уповноважена заступник глави Секретаріату, представник Президента в КС Марина СТАВНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Кабінет міністрів України доручив Міністерству палива та енергетики вилучити із статутного фонду НАК «Енергетична компанія України» акції шести енергопостачаючих компаній і передати їх Фонду державного майна для подальшої приватизації. Уряд доручив, зокрема, вилучити із статутного фонду НАК «ЭКУ»:

уряд доручив, зокрема, вилучити зі статутного фонду НАК «ЕКУ» пакет акцій ВАТ «Львівобленерго» у розмірі 26,98% УФ (до пакета входить 52 341 874 шт. номінальною вартістю 13 млн. 85,468 тис. грн. ), ВАТ «Одесаобленерго» – 25% (52 137 211 шт., 13 млн. 34,3 тис. грн.), ВАТ «Полтаваобленерго» – 25%+1 акція (55 240 001 шт., 13 млн. 810 тис. грн.), ВАТ «Прикарпаттяеобленерго» – 25,02% (25 930 531 шт., 6 млн. 482,63 тис. грн.), ВАТ «Сумиобленерго» – 25%+1 акція (44 281 375 шт. 11 млн. 70,34 тис. грн.), ВАТ «Чернігівобленерго» – 25%+1 акція (29 829 507 шт., 7 млн. 457,376 тис. грн.).

Як повідомлялося, в квітні ц.р. Фонд держмайна затвердив «Щомісячний пооб`ектний план-графік виставляння на продаж у квітні-грудні 2007 року пакетів акцій господарських суспільств і холдингових компаній», згідно з яким Фонд планував оголосити дати проведення торгів держпакетами 10 обленерго в травні-червні.

Згідно з документом, на фондові торги передбачалося виставити держпакети ВАТ «АК Вінницяобленерго» (розмір пакета 15%), ВАТ «АК «Чернівціобленерго» (10%), ВАТ «АК «Закарпаттяеобленерго» (15%), ВАТ «Черкасиобленерго» (6%) і ВАТ «АК «Дніпробленерго» (15%), «Донецькобленерго» (5,06%), ВАТ «Крименерго» (10%), ВАТ «Волиньобленерго» (15%), ВАТ «Львівобленерго» (26,98%) і ВАТ «АК «Одесаобленерго» (25,01%).

У документі наголошується, що ФДМУ визначатиме дату проведення торгів держпакетами енергозабезпечуючих компаній за умови їх вилучення з корпоративного управління НАК «Енергетична компанія України».

У червні ФДМУ вніс зміни до плану-графіка, виключивши з нього, зокрема, 10 обленерго. Підприємства були виключені з плану-графіка у зв`язку з тим, що їх приватизація не могла відбутися в намічені планом терміни. При цьому передбачалося, що дата оголошення біржових торгів буде названа в липні – грудні.