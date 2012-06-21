Через пожежу в полтавському гуртожитку евакуювали 110 людей

Повідомляє прес-служба МНС України, о 23 год. 50 хв. дев’ять відділень Державної пожежної охорони пожежу ліквідували.

Через сильне задимлення з шостого по дев’ятий поверхи виведено на свіже повітря 110 осіб, з них 9 осіб – за допомогою автодрабин, 49 осіб отримали апарати на стислому повітрі.

Причина замкнення електропроводки встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС в Полтавській області.

Всього не території України минулої доби зафіксовано 261 пожежу, у вогні загинуло двоє людей. З початку року сталося понад 32 тисячі пожеж, унаслідок яких загинули 1522 особи.