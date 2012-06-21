Через пожежу в полтавському гуртожитку евакуювали 110 людей
08:57, 21 червня 2012Суспільство
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В Київському районі м. Полтава на сьомому поверсі гуртожитка Полтавського інституту післядипломної педагогічної освіти через коротке замикання сталося займання пластикового оздоблення стіни коридору.
Причина замкнення електропроводки встановлюється
Повідомляє прес-служба МНС України, о 23 год. 50 хв. дев’ять відділень Державної пожежної охорони пожежу ліквідували.
Через сильне задимлення з шостого по дев’ятий поверхи виведено на свіже повітря 110 осіб, з них 9 осіб – за допомогою автодрабин, 49 осіб отримали апарати на стислому повітрі.
Причина замкнення електропроводки встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС в Полтавській області.
Всього не території України минулої доби зафіксовано 261 пожежу, у вогні загинуло двоє людей. З початку року сталося понад 32 тисячі пожеж, унаслідок яких загинули 1522 особи.
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