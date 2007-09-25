Тимошенко: мумії Януковича і Пінчука продовжують грабувати державу

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко заявляє про загрозу приватизації державного аеропорту "Бориспіль" з боку олігархічних кланів.

Про таку заяву Тимошенко у вівторок повідомляє прес-служба БЮТ.

"Мені стало відомо, що сьогодні Віктор Пінчук, озброєний адміністративними та силовими "аргументами" Кабміну, схиляє керівництво аеропорту до підписання так званої мирової угоди, внаслідок якої фактичний контроль над головними повітряними воротами держави перейде у власність двох кланів – Пінчука та Януковича", - зазначила Тимошенко.

На її думку, внаслідок "цієї тіньової операції, всі турботи, всі витрати з обслуговування аеропорту ляжуть на державу Україну, а Пінчуку з Януковичем залишиться каса з прибутками від діяльності міжнародного аеропорту".

"По суті, мова йде про створення злочинного транспортного синдикату, куди залучені Пінчук та Янукович. Освятити цю аферу повинен міністр транспорту Микола Рудьковський, якого, враховуючи його гіркий досвід управління галуззю, я б взагалі й близько до Бориспіля не підпускала", - зазначила Тимошенко.

"Ці дві кримінальні родини – Кучми, представленого власним зятем, та Януковичем, - мало того, що повністю поділили все на землі, під землею (шахти та родовища), тепер вони готові перейти до поділу українського неба", - зазначила лідер БЮТ.

"Вони хочуть володіти не окремими заводами чи підприємствами, а всією країною, з людьми, ресурсами, надрами і повітряним простором. Такі масштаби власності та тотального контролю за країною були зафіксовані востаннє в історії ще за часів Тутанхамона... і тепер в Україні – за часів правління Януковича", - сказала Тимошенко.

"Але мумія єгипетського фараона сьогодні спокійно лежить у каїрському музеї і нікому не заважає. А мумії Януковича і Пінчука продовжують грабувати Українську державу", - додала вона.

Тимошенко також звернулась до президента Віктора Ющенка з вимогою захистити інтереси Української держави - зупинити постанову про приватизацію "Дніпроенерго" і не дозволити втратити аеропорт "Бориспіль".

Українська правда