Кваснєвський і Кокс вшанували польських офіцерів, розстріляних у Харкові

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, О.Кваснєвський та П.Кокс, поклали вінки і квіти до Українсько-Польського меморіалу жертв тоталітаризму і вшанували пам'ять безвинно загиблих польських офіцерів.

У церемонії також взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян Гранат і представники громадськості.

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Меморіал був відкритий у харківському Лісопарку 2000 року. Тут поховані 3809 польських офіцерів та близько 500 мирних польських громадян, які були розстріляні в період з 5 квітня по 12 травня 1940 року згідно з наказом НКВС СРСР № 00350 від 22 березня 1940 року «Про розвантаження тюрем НКВС УРСР і БРСР».

На українсько-польському цвинтарі у так званому «Кварталі № 6» у Лісопарку містяться поховання репресованих і знищених сталінським режимом радянських громадян.