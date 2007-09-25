МВС застерігає: невклеєне фото загрожує вашій участі у виборах

Міністерстство внутрішніх справ нагадує громадянам, що паспорт, до якого не вклеєно фотографію по досягненню власником 25- та 45-річного віку, є недійсним під час голосування на виборах.

Як повідомили УНІАН У Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, МВС неодноразово нагадувало про необхідність громадянам вчасно подавати паспорти до відділів у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (ГІРФО) для вклеювання фотокарток по досягненню 25- та 45-річного віку. Тому, з наближенням виборів ця проблема постала надзвичайно гостро, адже для того, щоб отримати бюлетень, виборець повинен пред‘явити до виборчої комісії документ, який засвідчує його особу та громадянство України. А оскільки паспорт без вклеєної вчасно фотокартки по досягненні його власником певного віку є недійсним, за таким документом громадянин не отримає бюлетень для голосування.

Щоб не було людей, які через зайнятість, забудькуватість чи просто безпечність не зможуть скористатися своїм виборчим правом, Міністерством внутрішніх справ організовано так роботу підрозділів ГІРФО на місцях, аби всі бажаючі змогли в найкоротші терміни оформити паспорти.

З 12 вересня в Державному департаменті у справах громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС функціонує телефон довіри (8-044) 254-96-66 для звернень громадян з паспортно-візових питань. За час його роботи вже надійшло близько 180 дзвінків від громадян. Їх аналіз свідчить про те, що в більшості громадяни звертаються з приводу консультацій щодо отримання закордонних паспортів. Втім, хоч це і говорить на користь того, що проблем з паспортами громадянина України не існує, працівники Департаменту ГІРФО все ж вкотре нагадують всім громадянам про необхідність вчасно вклеювати фото в паспорт та сподіваються на їх законослухняність.